Manchester-Roma 6-2, Solskjaer: "Se avessero dato a noi quel rigore mi sarei arrabbiato"

Intervistato da beIN Sports, Ole Gunnar Solskjaer (che in altre interviste ha criticato anche il rigore concesso ai giallorossi per fallo di Pogba) ha commentato anche il penalty concesso al Manchester United in occasione del gol del 3-2 sulla Roma: “Colpisce Cavani, ma devo dire che la palla era andata, sarei stato molto deluso se fosse stato dato contro di noi”.

“The ball had gone really and I’d have been disappointed if that had been given against us.”

Solskjaer admits @ManUtd were fortunate to be awarded a penalty.

