Manchester-Roma, il laziale Andreas Pereira: "Oggi siamo tutti dello United"

Andreas Pereira non ha giocato tantissimi minuti in questo campionato, ma un’uscita social potrebbe bastare affinché il centrocampista belga conquisti il cuore dei tifosi della Lazio in via definitiva. Il classe ’96, attualmente in prestito ai biancocelesti dal Manchester United, ha infatti pubblicato su Instagram che lo ritrae con la maglia del club inglese, avversario della Roma in Europa League: “Oggi siamo tutti dello United, giusto?”.