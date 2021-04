Mancini alla Gazzetta dello Sport punta la finale dell'Europeo: "Stavolta secondo non basta"

La finale dell'Europeo che si giocherà l'11 luglio a Wembley per Roberto Mancini potrebbe avere un sapore particolare, perché proprio in quello stadio ha perso una finale di Coppa dei Campioni con la Sampdoria: "Avessimo vinto quella partita come meritavamo, avremmo chiuso un ciclo pazzesco - dichiara alla Gazzetta dello Sport - È stato brutto perdere in quel modo, ai supplementari". La rosea all'epoca titolo: "Pazienza Samp. È stato bello", arrivare secondi all'Europeo potrebbe andar bene al ct azzurro: "No, la pazienza l'ho già avuta una volta. Spero che nella prima pagina della Gazzetta, all'indomani della finale, ci possa essere scritto qualcosa di così bello da far gioire una nazione intera".