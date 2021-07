Mancini: "Chiesa dal 1'? Aspettiamo domani. Lukaku campionissimo ma sono fiducioso"

vedi letture

"Siamo felici di essere ai quarti, abbiamo recuperato anche bene e siamo pronti. Ogni partita di questa importanza devi sempre giocare bene, serve una partita fatta nel modo giusto. Non sarà semplice, il Belgio è una grande squadra". Parole e pensieri di Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale che ha rilasciato una intervista alla 'Rai' alla vigilia della sfida contro il Belgio, gara valida per i quarti di finale dell'Europeo.

Come sta Giorgio Chiellini?

"Sta bene, si allena in gruppo da diversi giorni. Non ha più alcun problema".

L'utilizzo di Chiesa dall'inizio è una scelta dell'ultimo minuto?

"Sì, aspettiamo domani giusto per vedere le condizioni fisiche. Aspettiamo".

Come cambia il Belgio con o senza De Bruyne?

"Sicuramente stiamo parlando di due campioni. In una partita così, in uno stadio così, io credo debbano giocare sempre i migliori. Se giocassero saremmo anche felici".

Fermare Lukaku o fermare le linee di rifornimento per lui?

"Stiamo parlando di un altro campionissimo, in questo momento uno dei migliori attaccanti al mondo. Noi dobbiamo giocare da squadra. Loro sono forti in attacco e noi dobbiamo difendere bene, deve essere un lavoro corale di tutti gli undici in campo".

Cosa la rende fiducioso in vista di domani?

"Io sono sempre fiducioso. Abbiamo dei bravi giocatori che possono ancora migliorare".