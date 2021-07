Mancini e l'Italia che ha imparato a soffrire: "Ci sono stati momenti duri ma vinto con merito"

vedi letture

Alla vigilia di Belgio contro Italia, quarto di finale di Euro 2020, da Monaco di Baviera prende la parola il ct azzurro Roberto Mancini. Tra i temi anche la capacità di soffrire e vincere, come dimostrato contro l'Austria. "Ogni gara ti può rendere più forte se riesci a tirare fuori le cose in cui sei migliorato. Abbiamo sofferto ma abbiamo fatto 26 tiri in porta. Sono stati momenti difficili ma alla fine abbiamo vinto con merito. Non esistono gare semplici. L'Europeo ci insegna questo, squadre fortissime hanno sofferto".