Mancini e l'Italia dei bomber: 30 azzurri diversi in gol. Superato Prandelli, Pozzo nel mirino

Con le reti di Gian Marco Ferrari (esordiente numero 34 con la gestione Mancini) e Matteo Pessina, diventano 30 i "bomber" azzurri che hanno trovato la via della rete con la Nazionale del ct Roberto Mancini (superata l'Italia di Cesare Prandelli, che aveva mandato in gol 29 giocatori diversi). Nella storia della Nazionale azzurra solo l'Italia di Vittorio Pozzo, in tre cicli diversi, ha mandato più giocatori differenti in gol: 53 in tutto.