Mancini, il rinnovo con l'Italia non è un problema: "Prima o dopo gli Europei, cambia poco"

vedi letture

Costretto a saltare le gare di novembre a causa della positività al Covid-19, Roberto Mancini riabbraccia la sua Nazionale, in ritiro da ieri sera a Coverciano per preparare le prime tre gare delle qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 con Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. E in conferenza, tra le altre cose, il ct ha parlato brevemente anche del proprio rinnovo del contratto fino al 2024: "Ne abbiamo parlato con il presidente Gravina, non è un problema. Potrebbe accadere prima o dopo gli Europei, cambia poco".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Roberto Mancini!