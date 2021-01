Mandzukic: "Milan, sono pronto a combattere. Insieme possiamo realizzare il sogno dei tifosi"

vedi letture

Primo messaggio di Mario Mandzukic da calciatore del Milan. Poche ore dopo l'ufficialità, il centravanti croato attraverso la sua pagina 'Instagram' ha scritto un messaggio per i suoi nuovi tifosi: "Ringrazio di cuore la dirigenza del Milan per l'opportunità di entrare a far parte di questo fantastico club. Sarà un onore indossare questa maglia piena di storia e combattere per i rossoneri. Posso solo promettere di fare del mio meglio in ogni partita e di aiutare la squadra in ogni maniera. Sono sicuro che insieme possiamo realizzare il sogno di ogni fan del Milan. E ce ne sono molti in Croazia: pronto a combattere!"