Mandzukic sul Milan: "Volevo tornare in un grande club per poter vincere trofei"

Prima intervista per Mario Mandzukic, nuovo numero 9 del Milan, ai canali ufficiali del club. "Il Milan è un club storico che soddisfa appieno le mie ambizioni. Tutti sappiamo cosa rappresenti, ho lavorato duramente per meritarmi la chiamata di un club così. Sono sempre pronto, nell'ultimo periodo mi sono allenato tanto: chi mi è vicino sa quanto mi sia impegnato per tornare a giocare in un grande club e poter lottare per vincere trofei. Il Milan non si deve preoccupare".