TMW Manna in arrivo dalla Juve, per la panchina sale Italiano: il punto sulle strategie del Napoli

Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli, un'idea per la prossima stagione che nelle ultime ore ha preso velocemente consistenza. Con il contratto dell'attuale direttore sportivo Mauro Meluso in scadenza e non ancora rinnovato, Aurelio De Laurentiis si è guardato intorno e dopo aver sondato i profili di Tare, Massara e Accardi ha dato un'accelerata verso l'attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli, con Giuseppe Pompilio che potrebbe fare il percorso inverso e passare in bianconero.

Per quanto riguarda Manna, secondo le ultime raccolte da TMW, il Napoli sta lavorando ad un contratto lungo per aprire un progetto ad ampio respiro, con le parti che stanno discutendo per un accordo di 4 o 5 anni. E parallelamente proseguono anche i lavori per quel che riguarda la panchina del prossimo anno.

In questo senso il presidente De Laurentiis sembra assolutamente intenzionato a fare un ulteriore tentativo per Antonio Conte: convincere e trovare un accordo complessivo con l'ex Inter e Juventus appare complicato, per questo è bene tenere calde le alternative. E la prima in questo senso è quella che porta a Vincenzo Italiano, tecnico che salvo sorprese lascerà la Fiorentina dopo 3 anni di lavoro in riva all'Arno. A quel punto, Commisso e i dirigenti proveranno a dare l'accelerata per Raffaele Palladino, primo nome per la panchina insieme a quelli di Alberto Gilardino e Alberto Aquilani.