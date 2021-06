Manninger: "Austria venderà cara la pelle con l'Italia. Sabitzer? Adatto alla Juventus"

Alex Manninger, ex portiere austriaco fra le altre della Juventus, ha parlato a TuttoJuve.com in vista della sfida di Wembley fra Italia e Austria, soffermandosi anche sulle questioni di casa bianconera: "Per noi è già un grande traguardo essere arrivati agli ottavi, l'Italia è la squadra che fin qui si è dimostrata la più pulita ed ordinata di tutto l'Europeo. L'Austria è consapevole del valore dell'avversario, ma cercherà di vender cara la pelle. Cosa deve temere l'Italia? Il maggior pericolo sarà il collettivo, perché non è un gruppo formato da star. David Alaba giocherà nel Real Madrid ed è il giocatore di maggior spessore, ma anche gli altri non sono da meno. Sono sicuro che questi ragazzi creeranno qualche grattacapo agli azzurri, hanno fame e voglia di stupire. Sabitzer può essere un nome per la Juventus? Marcel potrebbe essere un giocatore adatto alla Juventus. Io ho giocato con suo padre Herfried che era un attaccante, a differenza di suo figlio che è un motore in ogni centrocampo in cui gioca. Lo sta dimostrando al Lipsia".