Marani, confronto di un’ora e mezza in LND con Abete. Atteso anche l’incontro con Malagò
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È durato circa 90 minuti l’incontro andato in scena questa mattina nella sede romana della LND tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e possibile candidato alla guida della FIGC, e Matteo Marani, numero uno della Lega Pro.
Al termine del colloquio, lo stesso Marani è atteso a breve per un nuovo incontro con Giovanni Malagò.
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