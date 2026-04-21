Marani, confronto di un’ora e mezza in LND con Abete. Atteso anche l’incontro con Malagò

È durato circa 90 minuti l’incontro andato in scena questa mattina nella sede romana della LND tra Giancarlo Abete, presidente della Lega Nazionale Dilettanti e possibile candidato alla guida della FIGC, e Matteo Marani, numero uno della Lega Pro.

Al termine del colloquio, lo stesso Marani è atteso a breve per un nuovo incontro con Giovanni Malagò.