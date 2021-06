Marani: "Donnarumma tra i 3 migliori portieri. Ma la trattativa col PSG parentesi sgradevole"

Il giornalista Matteo Marani nel giorno delle visite mediche di Gianluigi Donnarumma col PSG ha commentato questa trattativa negli studi di 'Sky Sport': "Bisogna stare concentrati sul Donnarumma azzurro, non mischiamo i due piani. Se l'Italia vuole arrivare in fondo lui sarà giocatore determinante e deve avere la massima serenità. Lui è un campione, anche dal punto di vista della mentalità. E' nato per quel ruolo lì, è nato per essere il numero uno in tutti i sensi. Dopodiché, la vicenda Donnarumma-PSG è stata una vicenda non bella, non piacevole, con errori anche abbastanza grossi. Non so quanto determinati da Donnarumma e quanto dal procuratore, ma è stato lui a scegliere Raiola col quale magari ha un rapporto che va anche oltre il calcio e non voglio entrare nel rapporto tra i due. In assoluto, mi sembra una vicenda sgradevole per come è andata, per le sue incongruenze. Ma in questa fase isoliamo tutto, lasciamo Donnarumma in tranquillità perché abbiamo tanto bisogno di lui e Donnarumma è sul podio dei migliori portieri".