Marcos Senna sul Villarreal: "Con la Juve meglio logisticamente. Ma è forte quanto il City"

Marcos Senna, ex centrocampista con un lunghissimo passato al Villarreal, ha commentato a Movistar+ il sorteggio Champions del Sottomarino Giallo con la Juventus: "Rispetto al precedente sorteggio probabilmente il tipo di viaggio ed il clima sono migliori per il Villarreal, ma a livello di forza e pericolosità non vedo differenze fra la Juventus ed il Manchester City".