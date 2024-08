Ufficiale Maripan è un giocatore del Torino, c'è il comunicato. Contratto biennale con opzione

vedi letture

Adesso è anche ufficiale, il cileno Guillermo Maripan (30 anni) è un nuovo giocatore del Torino. Ecco di seguito il comunicato ufficiale del club granata:

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'Association Sportive de Monaco Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guillermo Maripán. Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione per la stagione successiva.

Maripán è nato a Vitacura, in Cile, il 6 maggio 1994. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell'Universidad Católica, ha esordito in prima squadra il 27 ottobre 2012 nella gara contro il Cobresal, nel Torneo di Clausura. Complessivamente per lui 73 partite e 3 gol con la vittoria di due campionati cileni e una Supercoppa del Cile. Nel 2017 l'approdo in Europa, in Spagna: due stagioni con la maglia dell'Alavés con 48 match a referto e due gol. Nel 2019 è stato acquistato dal Monaco. Con la formazione del Principato ha disputato anche due qualificazioni alla Champions League (segnando un gol) e poi giocato l'Europa League. In cinque stagioni ha collezionato 150 gare e segnato 13 gol, la maggior parte dei quali di testa, sfruttando la sua statura e l’abilità nel gioco aereo. E' uno dei leader della nazionale cilena: al suo attivo 48 presenze e 2 gol con la selezione con cui ha preso parte anche alla Coppa America 2024.

Tutto il Torino Football Club accoglie Guillermo Maripán con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!".