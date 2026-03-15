Marocchi e la posizione in campo di Yildiz: "Meglio che non abbia giocato lui da centravanti"

Nel post partita di Udinese-Juventus, gara che i bianconeri hanno vinto 0-1 grazie al gol nel primo tempo realizzato da Jeremy Boga, ha parlato ai microfoni di Sky Sport l'ex della Signora, oggi opinionista, Giancarlo Marocchi. Queste le sue parole su Yildiz, tra i migliori in campo della sfida e al decimo assist stagionale: "Lui è sicuramente un trascinatore. La posizione in campo? Meglio Boga da centravanti che lui. Yildiz non è un centravanti, ha bisogno di girare per il campo, ricevere palla e creare per i compagni"

L'ex centrocampista ha poi analizzato il buon momento della Juventus, che si regala almeno una notte al quarto posto in vista di Como-Roma di domani: "In un campionato con 38 partite ci sono tanti momenti. Dopo un febbraio molto complcato, poi ci sono i momenti decisivi. Questo è uno di quelli: è una vittoria fondamentale in vista della sfida di domani tra il Como e la Roma".