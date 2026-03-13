Marocchino: "Alla Juventus mancano i giocatori veloci tipo Malen. Corsa Champions all'ultimo respiro"

Ai microfoni di Radio Bianconera all'interno di 'Cose di Calcio', è intervenuto l'ex Juventus Domenico Marocchino che si è soffermato sulle carenze strutturali della rosa di Spalletti e sulla corsa alla qualificazione per un posto nella prossima Champions League:

"In rosa alla Juventus mancano i giocatori veloci, non ce ne sono, e sono proprio quelli che possono mettere in difficoltà gli avversari. Conceiçao è rapido, non veloce, è diverso. La velocità ha bisogno di forza, perché è una capacità di fare anche trenta metri in accelerazione. Conceiçao per me è fortissimo, rapidissimo nello stretto, infatti spesso salta l'uomo, ma non riesce a tenere il ritmo troppo a lungo.

Malen ad esempio sa essere rapido nello stretto e veloce su distanze più lunghe, e difatti sta facendo la differenza. La corsa Champions ce la giocheremo fino all'ultimo respiro, dovremo essere freddi e capaci di raccattare il più possibile, la classifica è veritiera: Como, Roma e Juve sono lì, se la giocano punto a punto... certo mi sarebbe piaciuto vedere una Juventus con Vlahovic a disposizione".