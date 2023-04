Marotta: "I giocatori non sono mercenari. Non li motiveremo con i soldi per arrivare tra le prime 4"

L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato a Sky Sport prima della sfida dei nerazzurri contro il Benfica: "Il fattore ambientale può essere decisivo,. il nostro pubblico ci stimola e ci motiva. Poi in campo ci vanno i giocatori e devono essere determinati con un avversario ostico e con in tasca due gol. Ma i due gol non sono importanti prima della partita. È straordinario essere qui, nessuno si aspettava una cosa del genere a inizio stagione. Si può aprire una porta ancora più importante. Vogliamo regalare qualcosa di straordinario ai nostri tifosi, che ci manca da 13 anni".

Per il campionato state pensando di incentivare economicamente le motivazioni della squadra?

"Valutando Coppa Italia e Champions siamo un una posizione non prevista in positivo. In campionato viviamo un aspetto deficitario. Dobbiamo trovare la continuità in Serie A, la forza della squadra c'è e dobbiamo colmare qualche lacuna. Far fronte a tre competizioni crea stress ai giocatori, ma oggi pensiamo alla Champions. Sarebbe comunque un aspetto negativo, i giocatori non devono essere mercenari. Non dobbiamo incentivarli economicamente per arrivare a fare qualcosa alla portata, sarebbe deprimente. Ho eliminato il premio per l'arrivo tra le prime quattro quando sono arrivato. Non posso pensare che si debbano stimolare con i soldi".

Saluta sempre la squadra prima della partita?

"Sì, dietro le quinte, oggi c'era una telecamera e si è visto".