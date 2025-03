Marotta: "La bestemmia di Lautaro? Situazione stucchevole, crediamo al nostro capitano"

Giuseppe Marotta, presidente e amministratore delegato dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Napoli: “Essere ancora in una competizione importante come la Champions è motivo di grande orgoglio, ma per la storia del club e la nazione che rappresentiamo non lo ritengo un fatto straordinario. Deve essere un fatto ordinario. Mi dispiace che siamo rimasti soli perché si abbassa il ranking e ci sono delle controindicazioni che creano sicuramente dei danni. Che quest'anno, contrariamente agli anni passati, non riusciamo a ottenere il massimo negli scontri diretti lo dicono le statistiche, però ci sono ancora dodici giornate e non saranno solo gli scontri diretti a determinare l'esito finale. Oggi abbiamo visto che l'Atalanta ha impattato con il Venezia. A dimostrazione del fatto che il nostro campionato è pieno di incertezze e spesso i pronostici non vengono rispettati".

Come ha visto Lautaro in questi giorni?

"Non ne avrei parlato, ma mi corre l'obbligo di rispondere. Mi sembra una situazione molto stucchevole, sembra che abbia commesso chissà quale crimine. Noi, io, credo alla sua versione, cioè che non ha assolutamente proferito questo tipo di insulto. Poi, da uomo di sport e di calcio, bisogna avere rispetto delle autorità. Accettiamo questo iter processuale e lo affronteremo nel migliore dei modi, con grande collaborazione. Leggendo i giornali stamattina, ritengo però anacronistico che tutto questo sia partito da un esposto di tali tifosi, non so bene. Se la Procura dovesse lavorare solo sugli esposti che riceve, credo che ci vorrebbero centinaia di uomini a disposizione. Loro stanno facendo un lavoro egregio, noi restiamo a disposizione e ci adegueremo al contradditorio. Ma crediamo al nostro capitano".

Le formazioni ufficiali di Napoli-Inter

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. A disp. Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa. All. Antonio Conte

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. A disp. Di Gennaro, Calligaris, De Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Asllani, Pavard, Aidoo, Cocchi, Taremi. All. Simone Inzaghi