Marotta: "Parole di Zhang? La proprietà valuterà al meglio ogni decisione, nel rispetto del club"

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal kick-off del derby contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

Com'è stato preparare il derby da primi in classifica?

"Sicuramente viene in un momento storico straordinario per i due club, il sapore del derby viene unito alla competitività sana di un campionato che ci vede primi e secondi in classifica. La preparazione di Conte è stata meticolosa".

Deve esserci un clima distensivo? Come ha visto Lukaku? Spera in un abbraccio con Ibrahimovic?

"Sull'abbraccio sono d'accordo, per il resto l'episodio fa parte di un recente passato. Il derby ha un sapore agonistico accesso, ma i messaggi che vengono fuori sono sempre positivi".

Un commento sulle parole dalla Cina di Zhang?

"Sono certo che la proprietà valuterà al meglio ogni decisione negli interessi e nel rispetto del club. Noi come area tecnica stiamo lavorando al massimo per far sì che la stagione si concluda nel migliore dei modi".