Marotta su Bremer: "Opportunità sfumata, lo seguivamo da mesi ma fa parte del gioco"

Con Bremer come sono andate le cose? E' una delle domande poste a Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, nel corso della intervista rilasciata a 'DAZN'. Questa la sua risposta: "Il merito di questa trattativa è di Piero Ausilio, lavorava da mesi su questa pista. Bremer è un grande giocatore. Evidentemente i nostri condizionamenti legati agli equilibri economico-finanziari non ci hanno permesso di arrivare a una conclusione positiva. Abbiamo fatto la nostra corsa, poi quando arrivano delle offerte distanti dalla nostra è giusta che il venditore faccia la sua scelta, così come il calciatore che è stato un grande professionista. È sfumata un'opportunità, ma i manager hanno l'obbligo di intraprendere delle strade che a volte portano a conclusione negative, fa parte del gioco. Però bisogna apprezzare la perseveranza con la quale abbiamo portato avanti questa cosa".

