Martinez Quarta: "Potrei essere felice per il gol, ma fa male vedere la Fiorentina così in basso"

vedi letture

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, ha commentato così ai canali ufficiali dei viola il suo primo gol e il pareggio ottenuto in extremis col Parma: "Si sono affrontate due squadre che avevano bisogno di vincere, questo ha portato un po' di nervosismo e si è visto. Siamo entrati in campo per cercare i tre punti, siamo andati in vantaggio e in svantaggio, fino a pareggiare. Ci sono cose da migliorare, in questo momento serve stare tutti insieme e aiutarci l'un l'altro".

Oggi è arrivato il suo primo gol in maglia viola.

"Sfortunatamente il mio primo gol non è servito per vincere la partita, ho una sensazione strana perché potrei essere felice per la rete, ma come squadra non volevamo questo risultato finale di 3-3. Dobbiamo migliorare, ora pensiamo alla prossima partita col Benevento. Sono sicuro che faremo bene".

Da cosa ripartirete col Benevento?

"La reazione nel finale è il punto da cui ripartire. Abbiamo bisogno di punti e il pareggio nei minuti di recupero è l'unico aspetto positivo della partita di questo pomeriggio. Ci mancano 12 finali e dobbiamo essere consapevoli che non possiamo perdere punti. Dobbiamo giocare ogni partita col cuore. È duro guardare la classifica e vedere che siamo così in basso, ma sono convinto che la squadra ne uscirà".