Mata piace a Inter, Juventus e Roma. Solskjaer: "Ha il diritto di parlare con altre squadre"

In Inghilterra si scrive di Inter, Juventus e Roma interessate a Juan Mata, in scadenza di contratto col Manchester United. In merito il tecnico dei red devils, Ole Gunnar Solskjaer, ha dichiarato: "Non sono sorpreso che ci siano squadre interessate a lui. È un giocatore fantastico, un grande professionista e una persona incredibile. Quando un giocatore come lui va in scadenza è normale che ci sia l'interesse di altre squadre. Juan se vuole ha il diritto di parlare con altre squadre. Sono in contatto costante con lui, abbiamo un ottimo rapporto".