Matias Mir è in Italia per firmare col Parma: "Sono molto contento". Il contratto sarà triennale

E' sbarcato in Italia Matias Mir, centrocampista classe 2003 che il Parma ha bloccato per le prossime tre stagioni. "Ho scelto il Parma perché era la miglior opzione e sono molto contento. Tuttavia non ho ancora svolto le visite mediche, adesso devo firmare il contratto, ma tutto dipende dalle visite. Contratto triennale? Sì, quella è la mia intenzione. Sono molto contento", ha detto Mir appena sbarcato in Italia ai microfoni di 'Sky'.

Mir la scorsa settimana ha messo concluso la sua avventura in Uruguay, con la maglia del Penarol.