Matic dal Manchester United alla Roma: esperienza e qualità a zero, una certezza per Mou

vedi letture

Se chiedete a José Mourinho, probabilmente vi risponderà che è fin qui uno dei migliori della stagione della Roma. Lo ha voluto e lo ha convinto, lo Special One, sapendo cosa andava a prendere e cosa Nemanja Matic avrebbe potuto offrire alla sua squadra. Dopo lo svincolo per fine contratto dal Manchester United, la Roma ha scelto di ripartire dall'esperienza del serbo per provare a fare l'ulteriore salto di qualità. Dopo un paio di panchine iniziali, causa ambientamento, Matic si è imposto come titolare nella Roma e sebbene il suo rendimento non sia stato sempre a livelli eccezionali si è già fatto notare per quelle che sono le sue qualità, riuscendo a dare spessore ed esperienza ad una squadra che è ancora all'interno di un processo di crescita e sviluppo.Nelle 9 partite fin qui disputate dai giallorossi, l'ex United è sempre sceso in campo, a testimonianza delle aspettative che Mou ripone in lui.

Formula e cifre del trasferimento:

Parametro zero dopo lo svincolo dal Manchester United

Recap presenze e minuti giocati:

Nove partite, 632 minuti

Media voto TMW in campionato

5,92