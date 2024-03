Ufficiale Mattia Almaviva ha firmato il primo contratto con la Roma. Nel 2017 l'eredità di Totti

Dalla fascia di capitano messa al suo braccio da Francesco Totti, nel giorno dell'addio al calcio del numero 10 il 28 maggio 2017, alla firma del suo primo contratto da pro con la Roma. Mattia Almaviva ha coronato un altro sogno e da oggi è ufficialmente un calciatore professionista. A renderlo noto è stato lo stesso giovane attaccante classe 2006 attraverso il suo profilo Instagram: "L’ho sognato sin da piccolo, ho lottato per ottenere questo punto di partenza ed ora posso dire felicemente che l’ho raggiunto. Posso finalmente dire di aver firmato il primo contratto da professionista con la Roma, e voglio ringraziare la società per la grande opportunità data, la mia famiglia e i miei agenti, sperando di raggiungere altri traguardi come questo. FORZA ROMA".