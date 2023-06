Maxischermi al 'Franchi' per la finale Fiorentina-West Ham. La nota del Comune di Firenze

Dopo le indiscrezioni di queste ore che raccontavano di alcune difficoltà nell'organizzazione della serata del 'Franchi' di domani, in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. arriva una nota ufficiale del Comune. Palazzo Vecchio fa chiarezza sulle problematiche per i maxischermi. Ecco il dispaccio del Comune:

"È totalmente falso che il Comune non voglia firmare un’ordinanza per i maxischermi: non è questa la procedura autorizzativa. La procedura per il pubblico spettacolo, che è già in essere, prevede una valutazione della commissione provinciale per il pubblico spettacolo, per garantire la sicurezza. I sopralluoghi con la commissione sono già fissati. Stiamo seguendo il percorso condiviso con la Prefettura e con Acf Fiorentina. Il Comune sta facendo tutto quello che è di sua competenza per aiutare la Fiorentina e i tifosi viola a vivere una bellissima serata. Stamattina la Giunta comunale ha approvato la delibera per garantire tutti i servizi esterni allo stadio. Solo con il gioco di squadra si potrà raggiungere l’obiettivo".