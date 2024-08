Mbangula nuovo volto della Juventus. L'agente: "Futuro in prima squadra? Decide la dirigenza"

Grace Diamouangana, agente di Samuel Mbangula Tshifunda, parla a tuttojuve.comdopo la serata da sogno allo Stadium nella vittoria per 3-0 contro il Como. L'esterno d'attacco belga classe 2004 (leggi qui la scheda del calciatore), è stato schierato titolare a sorpresa nella prima Juventus ufficiale di Thiago Motta: per lui gol dopo 23 minuti e assist per la terza rete di Cambiaso: "Dopo la partita mi ha detto di essere al settimo cielo - ha detto appunto l'agente del calciatore -, è felicissimo e ricorderà questa serata per molto tempo. Per essere sincero, ieri nel pomeriggio gli avevo detto che avrebbe segnato e che avrebbe fatto anche un assist".

Ti aspettavi che Motta lo facesse esordire titolare?

"Onestamente non mi aspettavo che partisse titolare, anche il ragazzo non se lo aspettava. Quando me lo ha detto dopo averlo saputo, eravamo molto contenti ed ero convinto facesse un gran match. Penso che il mister lo abbia premiato per il lavoro in allenamento".

Si vocifera che Mbangula possa restare in prima squadra, è così?

"Per quanto riguarda la permanenza in prima squadra, è responsabilità e decisione della dirigenza. Non posso dire di più".

Queste invece le parole nel post partita dello stesso Mbangula, eletto MVP della sfida contro il Como: "Un'emozione particolare, perché era la prima volta in Serie A ed è arrivato il primo gol. Sono molto contento, quando ho fatto il primo gol pensavo che fosse un sogno. Quando sento lo stadio con tutti i tifosi è una sensazione incredibile".

