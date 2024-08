TMW McKennie e un futuro lontano dalla Juventus: si muove anche il Galatasaray

La Juventus continua a lavorare per ultimare la rosa di Thiago Motta con almeno altri 2-3 colpi di livello internazionale, da Todibo per la difesa a Koopmeiners e Adeyemi per centrocampo e attacco. Parallelamente, però, il dt Cristiano Giuntoli prosegue nella propria opera di sfoltimento con tanti giocatori ancora nell'elenco dei partenti.

Nuova pretendente per McKennie

La lista è lunga e va da Szczesny a De Sciglio, da Chiesa a McKennie. E proprio sul centrocampista statunitense è da registrare un inserimento che potrebbe portare ad importanti novità a stretto giro di posta. Secondo le ultime raccolte da TMW, infatti, nelle ultime ore è emerso un forte interessamento per lui da parte del Galatasaray: i turchi stanno prendendo informazioni e presto potrebbero avanzare una proposta da far arrivare negli uffici della Continassa da circa 15 milioni di euro complessivi.

Tanti sondaggi ma ancora nessuna fumata bianca

Il classe '98 ha ancora un anno di contratto con la Juventus e per il momento non sembra essere arrivata la proposta in grado di accontentare tutte le parti in causa. Nei giorni scorsi ha preso informazioni la Fiorentina, dalla Premier League sono arrivati sondaggi ma al momento il giocatore non sembra convinto. Ora la pista Galatasaray, con i turchi che potrebbero mettere sul piatto soldi buoni per rimpolpare le casse juventine e un ingaggio in linea alle aspettative dell'americano.