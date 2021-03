Media punti da 1,53 e caccia alla seconda salvezza: la Fiorentina riabbraccia Iachini

vedi letture

30 panchine in viola, dal dicembre 2019 al novembre 2020, con 12 vittoria, 10 pareggi e 8 sconfitte. Questo il bilancio di Beppe Iachini in viola, con l'allenatore che da domani ricomincerà a guidare Ribery e compagni alla ricerca della salvezza, per il secondo anno consecutivo. Tra Serie A e Coppa Italia, come detto, il bilancio del tecnico ascolano è stato di 12 vittorie, la più importante contro il Napoli di Gattuso al San Paolo per 2-0 il 18 gennaio 2020, 10 pareggi, di cui uno anche contro l'Inter di Conte a San Siro, e 8 sconfitte, la più pesante contro la Juventus il 2 febbraio 2020 per 3-0 all'Allianz Stadium. 1.53 di media punti, buona ma che non era stata sufficiente per convincere la dirigenza a continuare a puntare su di lui. Ora una nuova avventura.