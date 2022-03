Meno uno a Juventus-Villarreal: Gerard Moreno dalla panchina. Il grande dubbio è Albiol

Prenderà il via tra poco l'allenamento del Villarreal in Spagna, con la formazione di Unai Emery che poi, nel primo pomeriggio, prenderà un aereo da Castellon verso Caselle. Intanto, i dubbi per il tecnico ex Siviglia sono due per la gara di domani sera contro la Juventus: il primo è in difesa dove sono ancora da valutare le condizioni di Raul Albiol. In caso di forfait, giocherà Issa Mandi al fianco di Pau Torres mentre il resto del reparto sembra fatto con Foyth e Pedraza terzini (Alberto Moreno out per infortunio, stagione finita, ndr) e Rulli tra i pali.

Gerard Moreno solo dalla panchina?

In mezzo Capoué pare recuperato e viaggia verso una maglia da titolare accanto a Dani parejo, autore del gol del pari all'andata e nel weel-end di quello vittoria contro il Celta Vigo. Sulla destra più Yeremi Pino di Chukweze, sulla sinistraattesa la conferma di Manu Trigueros mentre davanti Gerard Moreno dovrebbe farcela ma per la panchina. Spazio dunque a Lo Celso dietro a Danjuma.