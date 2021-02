Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 febbraio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, a fine stagione, comunque vada il ritorno in campo, Edin Dzeko lascerà la Roma. L'attaccante bosniaco è pronto a dire addio ai giallorossi ma non rincuncerà ai 7,5 milioni di euro che dovrebbe guadagnare il prossimo anno, dunque l'unica strada sarà quella di trovare un'altra squadra pronta ad accollarsi il suo lauto ingaggio.

Morgan De Sanctis viaggia verso la conferma nel ruolo di direttore sportivo della Roma. L'ex portiere dovrebbe affiancare il general manager Tiago Pinto con Simome Lo Schiavo, ex dirigente della Vibonese ora a capo dello scouting romanista, che dovrebbe prendere il suo posto come responsabile delle squadre giovanili.

L'Inter oggi ha ufficializzato tre operazioni di mercato intavolate in estate e ora divenute definitive. Si tratta del prestito di Antonio Candreva alla Sampdoria, riscattato dai doriani come previsto dal contratto alla prima presenza dopo il 1° febbraio. Stesso discorso per Politano al Napoli, dal weekend ufficialmente un giocatore di proprietà azzurra. Matteo Darmian invece, diventa a tutti gli effetti nerazzurri come da accordi presi con il Parma nella sessione estiva del calciomercato.

La Sampdoria ha anche riscattato La Gumina come previsto dal prestito stipulato con l'Empoli il 31 gennaio 2020 che aveva durata di 18 mesi con obbligo di riscatto. I bluerchiati hanno riscattato anche Torregrossa dal Brescia come previsto dal contratto, ovvero dopo aver ottnueto il primo punto conquistato dopo la chiusura del mercato, punto arrivato contro il Benevento.

Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Elsaid Hysaj, ha parlato a Radio Punto Nuovo del futuro del proprio assistito, destinato a lasciare il Napoli: "Novità sul rinnovo? Il discorso è chiuso. Sappiamo che dall’anno prossimo saremo altrove, l’intenzione del Napoli è di guardare in altre direzioni. Stiamo parlando con altri club, come giusto che sia, tenendo presente che Hysaj farà il suo dovere fino a giugno. Anche altri giocatori vogliono ingaggi importanti, ma in più hai l’incognita che non sai se può far meglio di Elseid. È un’annata difficile, tutti noi attorno al Napoli dovremmo essere più positivi".

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, al termine della stagione in corso, Norberto Neto potrebbe fare ritorno alla Juventus dopo le esperienze con Valencia e Barcellona.

Thomas Strakosha, portiere della Lazio, ha parlato a Sky Sports in Germania aprendo alla possibilità di dire addio ai biancocelesti in estate: "Sono aperto a nuove sfide. Roma è come una seconda casa per me ma la Bundesliga è un campionato molto interessante. Potrebbe essere un ottimo passo per la mia carriera. Il Borussia Dortmund? E' un grande club con grandi ambizioni. Chiaramente è una società interessante che ha anche uno stadio incredibile. Mentirei se dicessi di non essere interessato".

Paolo Maldini, ha parlato a Bein Sport delle trattative per i rinnovi di contratto di Donnarumma, Calhanoglu e Ibrahimovic: "Abbiamo tre giocatori in scadenza, e abbiamo anche i contratti in scadenza nel 2022. Ma è una prassi normale, stiamo lavorando. Dico sempre che bisogna essere contenti in due per arrivare ad un accordo, i giocatori sono professionisti e pensano al 100% al campo. La speranza è di trovare presto un accordo".

CRESPO LASCIA IL DEFENSA Y JUSTICIA. SAMPAOLI DICE SI' AL MARSIGLIA MA AD UNA CONDIZIONE. FRANCE FOOTBALL VESTE MESSI CON LA MAGLIA DEL PSG

Hernan Crespo lascia la panchina del Defensa y Justicia e lo fa da vincente. Valdanito chiude la sua esperienza dopo aver regalato alla squadra il primo trofeo internazionale, vincendo la Copa Sudamericana dopo il successo in finale per 3-0 sul Lanus.

Jorge Sampaoli avrebbe detto sì all'Olympique Marsiglia, ma a una condizione: poter chiudere la stagione in Brasile. Il ds Longoria sta valutando questa possibilità, considerando anche che l'ex ct dell'Argentina si libererà a fine mese.

La famosa rivista francese France Football in copertina rilancia la possibilità che Lionel Messi a fine stagione lasci il Barcellona per vestire la maglia del PSG citando una "carta segreta" per convincerlo. Il jolly in questione sarebbe la permanenza a Parigi dell'amico Neymar.