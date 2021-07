Mercato sottotraccia, per l'Inter avanza Zappacosta

vedi letture

Nei giorni delle dichiarazioni e delle prese di contatto con realtà che saranno tutto sommato rivoluzionate in vista della prossima stagione, ci sono movimenti di mercato che proseguono a ritmo costante e che coinvolgono diverse squadre della nostra serie A. A partire da chi palesa le esigenze più imminenti, e di conseguenza dall’Inter. Chiuso l’affare Hakimi con il Paris Saint Germain sarà tempo di reperire un sostituto per l’esterno marocchino. Restano valide le piste spagnole, stuzzicanti nel tentativo di trovare un rilancio per Bellerin e altrettanto stimolanti nel provare a dare spazio a Sergi Roberto che potrebbe lasciare il Barcellona. L’Inter ha sondato il terreno senza spingersi oltre, Qualche contatto più approfondito ha invece fatto riferimento al Chelsea, che ha Zappacosta in uscita e che rappresenta un usato sicuro dal rendimento affidabile al quale appoggiarsi in presenza di condizioni economiche percorribili.

Ore calde anche per la Roma: Tiago Pinto prende contatto con la sua nuova struttura tecnica ed è pronto ad accogliere Josè Mourinho. L’obiettivo è quello di consegnare al portoghese i primi due colpi in entrata, a partire da Rui Patricio fino ad arrivare a Granit Xhaka. Sempre dalla capitale c’è da tenere d’occhio la Lazio, certamente in entrata ma con uno sguardo sempre attento al Psg per il Tucu Correa. I sondaggi di inizio giugno stanno diventando qualcosa di più serio…