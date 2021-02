"Mertens lo porto, ma ha pochi minuti nelle gambe". Rivedi Gattuso alla vigilia del Granada

Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Granada in Europa League, con gli azzurri che dovranno cercare di ribaltare il 2-0 dell'andata. Rivedi il video con le parole dell'allenatore dei partenopei: "Non bisogna partire morbidi come all'andata, poi abbiamo preso le misure e abbiamo sofferto meno. Ci vuole determinazione e grandissima voglia. Koulibaly e Ghoulam sono rientrati, non hanno grandissimo minutaggio ma ne abbiamo bisogno. Osimhen non ci sarà e anche gli altri non recuperano. Porterò Mertens ma è rientrato ieri e non ha tanti minuti. Abbiamo il dovere di crederci, abbiamo giocatori stanchi ma anche la forza di ribaltare il risultato. I ragazzi hanno voglia, stiamo attraversando un momento negativo ma abbiamo una grandissima opportunità".