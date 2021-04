Messi o Ronaldo? Bolt non ha dubbi: "Scelgo CR7, ma come cresce Mbappé"

vedi letture

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport troviamo una lunga intervista alla leggenda dell'atletica Usain Bolt. Il giamaicano, grande appassionato di calcio, risponde così alla più classica delle domande: meglio Messi o Cristiano Ronaldo?

"Per me è difficile scegliere perché sono un tifoso dell’Argentina ma sono anche un grande ammiratore di Cristiano sin dai tempi del Manchester United perché, appunto, sono anche un supporter dei Red Devils. Penso però che Cristiano abbia qualcosa in più perché ha dimostrato il suo valore nel campionato italiano, in quello spagnolo e anche in Premier. Quindi, personalmente, direi Cristiano Ronaldo. E ci sono giovani molto interessanti, Mbappé per esempio sta crescendo molto, molto in fretta. Non vedo l’ora di vedere fin dove sapranno arrivare questi giovani di talento"