Miguel Gutierrez: "Importante non aver perso col Como. Con l'Eintracht conta solo vincere"

Miguel Gutierrez, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc a seguito del pareggio casalingo contro il Como. Queste le sue principali dichiarazioni: "Abbiamo provato a segnare e a sbloccare la partita, ma alla fine quando non riesci a vincere è importante quantomeno non perdere. Bisogna comunque apprezzare la prestazione e provare a fare meglio nella prossima partita. Conosco un sacco di giocatori del Como: hanno molte qualità e giocano bene. Penso che stiano facendo una grande stagione e mi congratulo con loro per quello che stanno facendo.

La mia prestazione? Penso che bisogna essere sempre preparati per aiutare la squadra. Io cerco sempre di dare il meglio di me quando l'allenatore mi chiede di farlo per aiutare i miei compagni come posso. Martedì contro l'Eintracht sarà una partita che dobbiamo andare a vincere fin dall'inizio, scendendo in campo per i tre punti. Abbiamo perso due partite in Champions League e credo che sia importante trovare la vittoria per lottare in questa competizione e passare la turno successivo".

Per il Napoli un pari che fa statistica

Lo 0-0 odierno contro il Como, nella gara valida per la decima giornata di Serie A, segna una statistica curiosa nel percorso degli azzurri. Il Napoli - sottolinea il portale di Opta Paolo su X - è rimasto infatti a secco di gol in un match casalingo per la prima volta nell’anno solare 2025 in Serie A, l’ultima volta che non aveva segnato al Maradona in campionato risaliva all’8 dicembre 2024 contro la Lazio (0-1).