Mihajlovic: "Bologna non sarà mai il piano B, sono andato in panchina più morto che vivo"

vedi letture

Sinisa Mihajlovic, nel corso della lunga intervista concessa oggi a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato anche la sua personale battaglia contro la leucemia e il suo speciale rapporto con la città di Bologna: "Io sono grato al Bologna, alla città, alle strutture sanitarie, ai cittadini e ai tifosi per il sostegno. Ma che io ho ricambiato, andando in panchina più morto che vivo. Il Bologna, per tutto quello che rappresenta per me, non sarà mai nella mia testa un piano B", le dichiarazioni del tecnico serbo che, al contempo, ha ammesso però con tutta onestà che avrebbe accettato un'eventuale offerta da Juventus o Inter.