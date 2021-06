Mihajlovic: "Avrei detto sì a Juve e Inter ma non ho mai preso tempo in attesa di una chiamata"

"Non ho preso tempo e non ho trattato con altri club". Sinisa Mihajlovic non usa mezzi termini quando rilascia dichiarazioni e anche nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha risposto alle domande sulle voci di mercato, senza tirarsi indietro: "Per me ci saremmo potuti vedere anche prima del 1° giugno, la mia permanenza al Bologna non dipendeva da altri club". Ma sulle eventuali chiamate delle big, è altrettanto sincero: "Se mi avessero chiamato Inter o Juventus, non sono ipocrita, ci avrei parlato e avrei pure accettato. Qualsiasi allenatore che vi racconti il contrario, vi prende per il culo ma io non ho mai preso tempo per attendere altre proposte. Il Bologna non sarà mai un piano B per me".