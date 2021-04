Mihajlovic resta al Bologna? Sabatini: "E' ambizioso, ma ama la piazza e non pensa di lasciarla"

Il lavoro con Mihajlovic? C'è un rapporto che va oltre al calcio. È un grande allenatore, riesce a dominare e stimolare la squadra, con sollecitazioni non solo nervose ma anche tecniche". Parla così Walter Sabatini, direttore tecnico del Bologna, al canale Rete Oro: "Resta al Bologna? È sotto contratto, non credo che possa pensare ad altre soluzioni. Ovviamente il nostro mestiere vive di sollecitazioni. Sinisa è ambizioso, se arrivasse un'offerta da una grande come la Lazio ci penserebbe, ma lui ama Bologna e non pensa di lasciarla".