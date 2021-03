Mihajlovic: "Soriano all'Europeo? Pensi a fare bene col Bologna, le cose vanno di pari passo"

vedi letture

Nono gol per Soriano, può arrivare all'Europeo? Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria del Dall'Ara contro la Sampdoria, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha risposto anche a questa domanda su uno dei protagonisti del 3-1 finale: "Lui si deve preoccupare di far bene a Bologna, non dell'Europeo perché le due cose vanno di pari passo".

Il centravanti sarà Palacio Barrow d'ora in avanti?

"Dipende la forma di ognuno di loro. In avanti abbiamo tante scelte perciò vediamo di partita in partita chi sta meglio, ma l'importante è che chi gioca dia il massimo".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Sinisa Mihajlovic!