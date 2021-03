live Bologna, Mihajlovic: "Vinto meritatamente ma dopo il primo tempo ero arrabbiato"

14.30 - Ritorna alla vittoria il Bologna e lo fa nel lunch-match di questo pomeriggio al Dall'Ara. I rossoblù battono per 3-1 la Sampdoria grazie alle reti di Barrow, Svanberg e Soriano. Sinisa Mihajlovic commenterà tra pochi minuti la sfida in occasione della conferenza stampa post partita che potete seguire in diretta qui su TUTTOmercatoWEB.com.

14.46 - Inizia la conferenza di Mihajlovic

E' d'accordo che oggi il Bologna non ha vinto facendo la pratista?

"Si il primo tempo non abbiamo fatto la solita partita, tanto è vero che mi sono anche arrabbiato. Ma ci sono state partite giocate meglio poi perse. Nel secondo abbiamo rischiato poco e niente, abbiamo fatti altri due gol, siamo entrati con un altro piglio... abbiamo vinto meritatamente".

E' un pregio vincere lasciando il pallino del gioco all'altra squadra?

"Alla fine si guardano i risultati. Oggi ci dobbiamo concentrare sul secondo tempo e guardare il risultato. A Napoli ero contento pure se abbiamo perso, oggi dopo il primo tempo mi sono arrabbiato, perché io guardo la prestazione e quello che mettono in campo".

Il centravanti sarà Rodrigo o Barrow d'ora in avanti?

"Dipende la forma di ognuno di loro. In avanti abbiamo tante scelte perciò vediamo di partita in partita chi sta meglio, ma l'importante è che chi gioca dia il massimo".

Nono gol per Soriano... Può arrivare all'Europeo?

"Lui si deve preoccupare di far bene a Bologna, non dell'Europeo perché le due cose vanno di pari passo".

Svanberg è irrinunciabile?

"Non avendo Ronaldo o Messi, per me tutti sono irrinunciabili, come tutti possono andare in panchina. Durante la settimana mi devono dimostrare di poter andare in campo, poi sta a me fare le scelte".

Con questi 3 punti possiamo considerare chiusa la questione salvezza?

"Ora ci godiamo questa vittoria, poi penseremo a Crotone. Ma se giochiamo come il primo twempo di oggi, la non vinceremo. Anche se dovessimo vincere a Crotone non saremo Ancora salvi".

14.51 - Termina la conferenza