Mihajlovic sul derby delle lavatrici: "Schouten una Miele, Strootman al massimo una Bosch"

vedi letture

La sfida di domani fra Bologna e Genoa sarà anche la sfida fra due centrocampisti olandese. Jerdy Schouten da una parte, Kevin Strootman dall'altra. Il derby delle lavatrici, dal soprannome del centrocampista del Genoa. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic, ha detto la sua su quale "lavatrice" preferisce: "Con tutto il rispetto per Strootman, lui al massimo è una Bosch. Schouten invece è una lavatrice Miele. Jerdy è il futuro, Strootman ha fatto una grande carriera, ma oggi come oggi non farei mai a cambio".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Mihajlovic!