Milan, 50 milioni di motivi per la Champions League: sarà una bagarre incerta e affollata

vedi letture

Più di un obiettivo: la Champions, per il Milan, è una missione. Lo scrive questa mattina il Corriere della Sera, evidenziando l’importanza della posta in palio. I rossoneri hanno ormai abbandonato il sogno Scudetto, ma sono in corsa per un traguardo non meno importante. Il sodalizio meneghino ha cinquanta milioni di ottimi motivi - tanto vale l’ingresso ai gironi della competizione più ricca e importante dell’Europa calcistica - per riprendere, già stasera, al Tardini contro il Parma, quel cammino interrotto sabato scorso con la Sampdoria. Perché il futuro - immediato e non - del club rossonero, inutile girarci intorno, passa dalla qualificazione alla Champions League.

Che bagarre. La corsa è sempre più affollata e incerta: dal Milan alla Roma, quindi dalla seconda alla settima posizione della classifica, nessuno può permettersi di arrendersi: queste ultime nove giornate saranno un tutti contro tutti. Pioli si affiderà nuovamente a Ibrahimovic, anche lui deludente nella precedente sfida contro la Samp: lo svedese proverà a trascinare ancora i suoi.