Milan, a breve incontro per il rinnovo di Romagnoli: rischio temperatura elevata

A breve è previsto un incontro tra il Milan e Raiola per parlare del futuro dell'ex capitano Alessio Romagnoli. Un colloquio che servirà per capire se il difensore può ancora avere un futuro in rossonero oppure se deciderà di cambiare maglia. La temperatura dell'incontro - secondo La Gazzetta dello Sport - rischia di essere elevata.