Milan, accelerata per Firpo: si può fare in prestito, ma va convinto il Barcellona

S’intensificano sempre di più i contatti tra il Milan e i rappresentanti di Junior Firpo. Il terzino sinistro del Barcellona potrebbe essere l’uomo ideale per concedere a Theo Hernandez qualche partita di pausa durante la prossima stagione. Impossibile, sottolinea il Corriere dello Sport, però mettere a bilancio un altro investimento da 30 milioni in un ruolo in cui ha un titolare come Hernandez, dunque ha scelto la strada del prestito per convincere i catalani.