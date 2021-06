Milan, accordo fatto con Giroud: i rossoneri aspettano solo che si liberi dal Chelsea

Per Olivier Giroud al Milan è tutto fatto. Il giocatore ha raggiunto l'intesa con i rossoneri sull'ingaggio e la durata del contratto. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Maldini e Massara aspettano solo che l'attaccante francese si liberi dal Chelsea a parametro zero per poi ufficializzare l'affare in entrata.