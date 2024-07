Milan, ag. Liberali: "Fonseca ideale per farlo esplodere. Basti vedere Leny Yoro"

Stefano Antonelli che insieme a Ferdinando Guarino ne cura gli interessi, parla del futuro di Mattia Liberali in esclusiva per MilanNews.it: "Sono un estimatore di Camarda, lui e Liberali sono due giovani di grande talento, in ruoli diversi. E per quel che posso dire sono certo che Mattia farà una carriera importante".

Ciò che salta all'occhio, specie in un periodo di moria di giocatori che saltano l'uomo, è proprio la sua abilità nel fare la giocata rischiosa

"Guardi, faccio un paragone con un altro mio assistito che per attitudine lo ricorda: Destiny Udogie. Lui fa al Tottenham le cose che faceva con la

Primavera 2 a Verona e Mattia caratterialmente è come Destiny, non si fa prendere dalla paura o dal timore di giocare con giocatori più grandi e famosi né dall'ambiente circostante. È un ragazzo ambizioso calcisticamente ma mai strafottente, perché è rispettoso di tutti, sicuramente consapevole delle sue qualità. Le racconto questo episodio".

Prego:

"Dopo la convocazione in prima squadra abbiamo chiacchierato un po', mi diceva: 'Tutto bene, qui c'è un bel carico di lavoro, l'intensità della partita si addice molto alle mie caratteristiche. E penso di potermela giocare tranquillamente con questo gruppo che tra l’altro mi ha accolto in modo straordinario'. Il tutto con una tranquillità disarmante".

Caratterialmente come definisce Mattia?

"Mattia non né uno di quelli che vuole stare al centro dell'attenzione a prescindere. Guarda tutto, osserva e ha l’intelligenza di gestire i momenti di volta in volta. Ascolta e non si fa sfuggire nulla. E ha idee chiare. La sera della partita contro il Rapid ha detto di essere molto contento però il vero momento sarà quello della Serie A. Pensate a 17 anni come è già focalizzato".

Che progetti ha il Milan per lui?

"Il Milan per lui ha grandi progetti e il club stesso è strutturato in modo che un talento come il suo possa emergere".

In che squadra lo vedremo?

"La sua categoria di competenza è la Primavera ma Mattia già sogna l’esordio in serie A con il Milan. E poi c’è Fonseca che per un giovane in rampa di lancio è l'ideale. Basti vedere la recente esplosione di Leny Yoro. Oltretutto questa stagione il Milan si fregia di avere l’Under 23 e potrebbe essere anche questo uno scenario plausibile durante la stagione".