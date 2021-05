Milan, al centro rimane l'idea De Paul. Hauge potrebbe abbassare le pretese dell'Udinese

vedi letture

Rodrigo De Paul dell’Udinese è l'obiettivo numero per la trequarti del Milan secondo Tuttosport. Si prospetta una bella sfida con la Juventus di Allegri. Il fatto che l’argentino sia un assistito di Mino Raiola non sposta di una virgola il pensiero milanista. I friulani chiedono almeno 40 milioni, il Milan potrebbe inserire delle contropartite tecniche, come Jens Petter Hauge, per abbassare la richiesta economica.