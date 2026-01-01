Live TMW Milan, Allegri: "Troppi errori tecnici. Col Torino vitale per la Champions"

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22.45 - Il Milan cade all'Olimpico e torna a -8 dall'Inter, decisivo il gol al 27esimo del primo tempo firmato da Gustav Isaksen. Tra pochi minuti il tecnico rossonero Massimiliano Allegri interverrà in conferenza dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB

23.18 - È iniziata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.

Si è dato una spiegazione di questo atteggiamento molle?

"È stata una partita particolare, nel primo tempo la Lazio ha corso molto e abbiamo preso molti contropiedi, sbagliando molto tecnicamente. La Lazio ha giocatori molto bravi, noi non abbiamo vinto né un duello fisico né tecnico. La Lazio è calata nella ripresa, ma non siamo riusciti a far gol".

C'è un problema nella coppia Leao-Pulisic?

"Quando perdiamo le partite col senno di poi si possono trovare tante cose, Pulisic sta crescendo di condizione. Leao ha avuto 2-3 situazioni dove se fosse stato servito bene si trovava davanti al portiere. La questione del primo tempo è la partita frenetica che abbiamo fatto contro una squadra che ti saltava addosso. Hanno vinto tutti i duelli fisici, se concedi spazi puoi subire gol. Capisco l'amarezza, ma non bisogna perdere la realtà delle cose. Il Milan sta facendo una buona stagione, dispiace per la sconfitta di stasera perché potevamo accorciare sull'Inter. Per costruire ci vuole tanto tempo, per distruggere ci vuole una settimana. Dobbiamo stare molto attenti, la quinta è a sette punti, dobbiamo accettare questa sconfitta con amarezza e da martedì pensare solo al Torino, che è una squadra tosta fisicamente. La partita di sabato è di vitale importanza per la Champions".

Dobbiamo aspettarci dei cambiamenti per la partita di sabato?

"Un primo tempo giocato male non può cambiare il rendimento di una squadra nella stagione. Bisogna pensare a lavorare e quella che sarà la partita di sabato".

Cosa manca per servire Leao sui tagli che ha fatto anche stasera?

"In qualche occasione non si vedono dei passaggi, non solo su Leao ma anche su altri compagni di squadra. La scelta dell'ultimo passaggio cambia le partite".

23.23 - È terminata la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.