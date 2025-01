TMW Milan, allenamento aggiuntivo a Riyadh: ritardo nelle conferenze di Conceicao e Maignan

La Supercoppa italiana rappresenta per Sergio Conçeicao il primo impatto col Milan. Una squadra che il tecnico portoghese, subentrato durante le feste a Paulo Fonseca, ancora non conosce a fondo. Anche per questo, l'ex Porto ha deciso di aggiungere un allenamento alla vigilia dei rossoneri, che domani scenderanno in campo a Riyadh nella prima semifinale del torneo contro la Juventus.

La seduta di Maignan e compagni si è conclusa da pochi minuti: Conceicao ha lavorato a lungo per limare quanti più dettagli possibili. Da verificare le condizioni di Leao, che domani dovrebbe partire dalla panchina, non al meglio Terracciano.

L'allenamento aggiuntivo, rispetto a quello di rifinitura già in programma oggi pomeriggio alle 15.30 ora italiana, porterà a un leggero slittamento del programma delle conferenze stampa degli stessi Conceicao e Maignan: i due incontreranno i cronisti a partire dalle 11 italiane. Diretta testuale delle conferenze su TMW.

La probabile formazione del Milan

(4-4-2): Maignan; Royal, Gabbia, Thiaw, Theo; Pulisic, Fofana, Reijnders, Jimenez; Abraham, Morata.